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Допинг

Сегодня, 23:05

Эррани — о допинговом скандале Синнера: «В каждом деле есть свои нюансы, и обобщать нельзя»

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка 2024 года в парном разряде итальянка Сарра Эррани отреагировала на критику австралийцем Ником Кирьосом допингового дела ее соотечественника Янника Синнера.

«Я не знаю его [Кирьоса] лично. Он кажется очень сильной личностью и всегда мне нравился. Но после его последних неудачных комментариев я изменила свое мнение о нем, и речь идет не только о том, что он сказал о Синнере. Он делал и другие довольно резкие заявления. Потом, когда ты не находишься рядом и мало играешь... это выглядит эгоцентрично. Что касается допингового дела Синнера, мы обсуждаем это между собой. Пришли к выводу, что это непросто, в каждом деле есть свои нюансы, и обобщать нельзя. Надо знать всю ситуацию, и это все очень сложно», — приводит Tennis Up to Date слова Эррани.

Весной Синнер сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол, однако 23-летний спортсмен был оправдан по делу о нарушении антидопиговых правил. Он доказал, что вещество попало в его организм после массажа, который физиотерапевт по неосторожности сделал ему без перчаток.

Ранее Кирьос заявил, что ему не терпится сыграть против итальянского теннисиста в новом сезоне. По словам австралийца, «эта встреча помечена в его календаре».

Источник: Tennis Up to Date
Теннис
Ник Кирьос
Янник Синнер
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