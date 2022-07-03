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Сегодня, 21:41

Синнер обыграл Алькараса и вышел в четвертьфинал Уимблдона-2022. Испанец отыграл 5 матчболов

Синнер вышел в четвертьфинал Уимблдона-2022
Руслан Минаев