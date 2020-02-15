Итальянец Сеппи вышел в полуфинал турнира в Нью-Йорке
08:42
Итальянец Андреас Сеппи вышел в полуфинал турнира в Нью-Йорке. В четвертьфинальном матче он победил австралийца Джордана Томпсона — 6:7 (2:7), 6:4, 6:1.
В полуфинале соперником Сеппи станет представитель Тайвани Джейсон Юнг.
Нью-Йорк (США)
Турнир ATP New York Open
Призовой фонд 719 320 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Андреас Сеппи (Италия) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:7 (2:7), 6:4, 6:1
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