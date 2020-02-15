Итальянец Сеппи вышел в полуфинал турнира в Нью-Йорке

Итальянец Андреас Сеппи вышел в полуфинал турнира в Нью-Йорке. В четвертьфинальном матче он победил австралийца Джордана Томпсона — 6:7 (2:7), 6:4, 6:1.

В полуфинале соперником Сеппи станет представитель Тайвани Джейсон Юнг.

Нью-Йорк (США)

Турнир ATP New York Open

Призовой фонд 719 320 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андреас Сеппи (Италия) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:7 (2:7), 6:4, 6:1