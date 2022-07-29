Итальянцы Синнер и Дзеппьери вышли в полуфинал турнира в Умаге

Первая ракетка Италии Янник Синнер обыграл испанца Роберто Карбальес Баэну в четвертьфинале турнира в Умаге (Хорватия).

Игра длилась 2 часа и 15 минут и закончилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5).

В полуфинале Синнер сыграет с соотечественником Франко Агаменоне.

Также на турнире итальянец Джулио Дзеппьери обыграл испанца Бернабе Сапата Миральеса за 1 час и 42 минуты со счетом 7:5, 6:4. Дзеппьери сыграет в полуфинале против победителя пары Карлос Алькарас (Испания, 1) — Факундо Баньис (Аргентина).

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 2) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:4, 7:6 (7:5)

Джулио Дзеппьери (Италия, Q) — Бернабе Сапата Миральес (Испания) — 7:5, 6:4