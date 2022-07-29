Итальянцы Синнер и Дзеппьери вышли в полуфинал турнира в Умаге
Первая ракетка Италии Янник Синнер обыграл испанца Роберто Карбальес Баэну в четвертьфинале турнира в Умаге (Хорватия).
Игра длилась 2 часа и 15 минут и закончилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5).
В полуфинале Синнер сыграет с соотечественником Франко Агаменоне.
Также на турнире итальянец Джулио Дзеппьери обыграл испанца Бернабе Сапата Миральеса за 1 час и 42 минуты со счетом 7:5, 6:4. Дзеппьери сыграет в полуфинале против победителя пары Карлос Алькарас (Испания, 1) — Факундо Баньис (Аргентина).
Умаг (Хорватия)
Турнир ATP Plava Laguna Croatia Open Umag
Призовой фонд 534 555 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Янник Синнер (Италия, 2) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:4, 7:6 (7:5)
Джулио Дзеппьери (Италия, Q) — Бернабе Сапата Миральес (Испания) — 7:5, 6:4