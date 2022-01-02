Италия проиграла Австралии на ATP Cup
15:35
Сборная Италии проиграла Австралии на ATP Cup со счетом 1:2.
В первом матче Янник Синнер победил Макса Перселла, после чего австралийцы выиграли две встречи подряд. Сначала Алекс Де Минаур выиграл у Маттео Берреттини в одиночном разряде, а затем Берреттини в паре с Симоне Болелли уступил Джону Пирсу и Люку Сэвиллу.
Сидней (Австралия)
ATP Cup
Призовой фонд 10 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа B
Италия — Австралия
Янник Синнер — Макс Перселл — 6:1, 6:3
Маттео Берреттини — Алекс Де Минаур — 3:6, 6:7 (4:7)
Маттео Берреттини/Симоне Болелли — Джон Пирс/Люк Сэвилл — 3:6, 5:7
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