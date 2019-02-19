Истомин обыграл Лопеса в первом круге турнира в США

Денис Истомин из Узбекистана обыграл испанца Фелисьяно Лопеса в первом круге турнира в США. Встреча продолжалась один час и 41 минуту, завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:2 в пользу Истомина.

Представитель Узбекистана встретится с победителем пары Адриан Маннарино (Франция) – Брейден Шнур (Канада) за право выход в 1/4 турнира

Делрэй-Бич (США)

Турнир ATP Delray Beach Open by VITACOST.com

Призовой фонд 582 550 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Денис Истомин (Узбекистан) – Фелисиано Лопес (Испания) – 7:6 (7:5), 6:2