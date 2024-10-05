Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:41

Источник: Синнер сделал предложение российской теннисистке Калинской

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Янник Синнер и Анна Калинская.
Фото Global Look Press

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер сделал предложение российской теннисистке Анне Калинской, сообщает Corriere dello Sport.

Как отмечает источник, 25-летняя спортсменка получила предложение руки и сердца на вечеринке в Нью-Йорке. Она ответила согласием.

Об отношениях Синнера и Калинской стало известно в мае этого года. Теннисисты неоднократно посещали матчи друг друга в течение сезона.

23-летний итальянец является победителем двух турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии-2024 и Открытый чемпионат США-2024). Всего на его счету 17 титулов ATP (из них 16 — в одиночном разряде). Калинская за карьеру выиграла три турнира WTA в парном разряде.

Теннис
Анна Калинская
Янник Синнер
Читайте также
Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали подбитый танк ВСУ
Экс-сотрудник ABBYY рассказал о массовых увольнениях россиян из компании
Российские военные рассказали о помощи жителям при освобождении Угледара
Был алкоголиком в фавелах — стал чемпионом UFC: биография Алекса Перейры
Перешел в СКА репера Басты, чтобы закончить карьеру с самогоном и гитарой. Что происходит с экс-капитаном «Спартака» Глушаковым
Канадского фигуриста Серенсена отстранили на шесть лет за сексуальное насилие
Популярное видео
Евгений Бюрюков — новый спортивный директор «Металлурга»
Неожиданное поражение «Салавата»
Новый «Трактор» и проблема вратаря Миски
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Рублев и Хачанов вышли во второй круг парного турнира в Шанхае
Медведев метит в финал, Хачанов — в победители Зверева. Прогнозы на «мастерс» в Шанхае
Роддик: «Если ВАДА запросит дисквалификацию Синнера на год, в итоге она будет 6-месячной»
Чесноков уверен, что Медведев и Рублев попадут на Итоговый турнир ATP
Джокович — о допинговом деле Синнера: «Очевидно, что наша система не работает»
Медведев во втором круге турнира в Шанхае сыграет с Уайлдом, которому уступил на «Ролан Гаррос»-2023
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости