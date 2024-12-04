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Алькарас: «Я уверен, что рано или поздно стану чемпионом Австралии»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас оценил свои шансы на победу на Открытом чемпионате Австралии в 2025 году.

«Я уверен, что рано или поздно стану чемпионом Австралии. Буду надеяться, что это произойдет в этом году. Для меня очень важно поставить галочку напротив каждого из «Больших шлемов», — приводит Tennis up to Date слова Алькараса.

21-летний испанец выигрывал Открытый чемпионат США-2022, дважды становился победителем Уимблдона (2023, 2024) и один раз — «Ролан Гаррос» (2024). Всего на его счету 16 титулов ATP в одиночном разряде. Алькарас завершил сезон 2024 года в статусе третьей ракетки мира.

Источник: Tennis up to Date
Теннис
Карлос Алькарас
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