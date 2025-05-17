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17 мая 2025, 16:28

Алькарас — о Синнере: «Не могу дружить с человеком, которого хочу победить»

Алина Савинова

Испанский теннисист Карлос Алькарас ответил, общался ли он с итальянцем Янником Синнером во время трехмесячной дисквалификации первой ракетки мира из-за нарушения антидопинговых правил.

«Нет. В конце концов каждый из нас думает о себе. Я не разговаривал с ним во время дисквалификации. У нас хорошие отношения, но мы не так близки, я не могу иметь близкую дружбу с человеком, которого хочу победить. Мы соперники, но я рад, что он вернулся на корт и с ним все в порядке», — цитирует Алькараса Gazzetta.it.

В воскресенье, 18 мая, Алькарас и Синнер сыграют в финале турнира в Риме. Счет в личных встречах — 7-4 в пользу испанца.

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Теннис
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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