Алькарас — о Синнере: «Не могу дружить с человеком, которого хочу победить»

Испанский теннисист Карлос Алькарас ответил, общался ли он с итальянцем Янником Синнером во время трехмесячной дисквалификации первой ракетки мира из-за нарушения антидопинговых правил.

«Нет. В конце концов каждый из нас думает о себе. Я не разговаривал с ним во время дисквалификации. У нас хорошие отношения, но мы не так близки, я не могу иметь близкую дружбу с человеком, которого хочу победить. Мы соперники, но я рад, что он вернулся на корт и с ним все в порядке», — цитирует Алькараса Gazzetta.it.

В воскресенье, 18 мая, Алькарас и Синнер сыграют в финале турнира в Риме. Счет в личных встречах — 7-4 в пользу испанца.