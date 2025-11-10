Теннис
10 ноября, 16:40

Алькарас рассказал, что для него значат совместные тренировки с Синнером

Алина Савинова

Испанский теннисист Карлос Алькарас считает привилегией тренировки с итальянцем Янником Синнером, который является одним из его самых принципиальных соперников.

Спортсмены вместе тренировались перед стартом Итогового турнира ATP в Турине.

«Тренироваться с ним — это привилегия. Это одна из вещей, делающих этот турнир особенным. Здесь восемь лучших игроков, с которыми можно потренироваться. Есть теннисисты, которые при виде своей группы не хотят тренироваться с теми, с кем им потом играть. Но это не про меня. Сделать это с Янником — крутая возможность. Мы не пытаемся выудить никакую информацию, так как давно слишком хорошо знакомы, но да, мы друг другу задаем ритм для хорошего старта», — цитирует Алькараса AS.

9 ноября испанец победил австралийца Алекса Де Минаура (7:6 (7:5), 6:2) в первом матче группового этапа Итогового турнира. Он впервые в карьере выиграл стартовую встречу на Итоговом чемпионате. В одной группе с Алькарасом и Де Минауром также соревнуются американец Тэйлор Фритц и итальянец Лоренцо Музетти.

