11 ноября, 21:53

Алькарас — о трехсетовике с Фритцем: «После победы я испытал настоящее облегчение»

Алина Савинова

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями от победы над американцем Тэйлором Фритцем в матче группового этапа Итогового турнира АТР.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (2:7), 7:5, 6:3 в пользу первой ракетки мира.

«Матч был очень напряженным, в первом сете мне приходилось прикладывать больше усилий, чем ему. У меня не шла подача, а он чувствовал себя уверенно на всей площадке. После победы я испытал настоящее облегчение, учитывая, что мне пришлось пережить во время этой встречи. Я не так хорошо чувствовал мяч, как в первом матче, но я невероятно рад, что смог найти способ вернуться и обнаружить слабости в его игре», — приводит пресс-служба АТР слова Алькараса.

22-летний испанец выиграл второй матч подряд на групповом этапе Итогового турнира. На старте соревнований он одержал победу над австралийцем Алексом Де Минауром. Следующим соперником Алькараса станет итальянец Лоренцо Музетти.

