13 мая, 15:55

Алькарас: «Невероятно одержать победу в концовке у такого серьезного соперника, как Хачанов»

Алина Савинова

Испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что ему было непросто выстоять в матче против россиянина Карена Хачанова в четвертом круге турнира в Риме.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:5 в пользу третьей ракетки мира.

«Это невероятное чувство — одержать победу в концовке у такого серьезного соперника, как Карен Хачанов. Мне было тяжело физически. Ничего не болело, просто была усталость. Это был изнуряющий матч. Пришлось много бегать. Я очень горжусь тем, как боролся за каждый мяч. Во втором сете вел с брейком, но потом, наверное, немного потерял концентрацию. Он начал играть отлично. Я рад, что смог забыть об этом и постараться начать третий сет намного лучше», — приводит пресс-служба АТР слова испанца.

Алькарас в четвертьфинале «мастерса» в Риме сыграет против британца Джека Дрейпера, который в четвертом раунде победил француза Корентена Муте.

