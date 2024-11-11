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Алькарас — о состоянии здоровья в Итоговом турнире: «Чувствую себя ужасно»

Алина Савинова
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Третья ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о состоянии здоровья в Итоговом турнире АТР. Испанец простудился перед стартом соревнования.

«За несколько дней до приезда сюда я заболел дома. Сегодня почувствовал слабость в животе. Не хочу, чтобы это звучало как оправдание, но когда мне плохо, то я чувствую себя ужасно», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

В первом матче группового раунда испанец уступил норвежцу Касперу Рууду со счетом 1:6, 5:7. Спортсмены играют в одном квартете с россиянином Андреем Рублевым и немцем Александром Зверевым.

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