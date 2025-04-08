Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

8 апреля 2025, 22:54

Алькарас: «Я всегда говорил, что хотел бы стать лучшим в истории и сидеть за одним столом с «Большой тройкой»

Алина Савинова

3-я ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своих амбициях.

«Я всегда говорил, что хотел бы стать лучшим в истории и сидеть за одним столом с «Большой тройкой». Но я не одержим идеей быть первой ракеткой мира. Я возглавлял рейтинг несколько лет назад и был счастлив. Теперь я третий и так же счастлив — наслаждаюсь путешествиями, спортом и жизнью», — сказал Алькарас в интервью GQ.

Спортсмен также отметил, что ему хочется вдохновлять юных игроков и оставаться в памяти у людей как человек, который получает удовольствие от того, что он делает.

21-летний Алькарас является победителем четырех турниров «Большого шлема». Всего за карьеру он завоевал 17 титулов на уровне ATP в одиночном разряде. Также на счету испанца серебро Олимпийских игр 2024 года.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Карлос Алькарас
Популярное видео
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Циципас и Дрейпер вышли в третий круг «мастерса» в Монте-Карло

Зверев — о своей форме: «Последние несколько месяцев — худший период после травмы»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости