Алькарас: «Я всегда говорил, что хотел бы стать лучшим в истории и сидеть за одним столом с «Большой тройкой»

3-я ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своих амбициях.

«Я всегда говорил, что хотел бы стать лучшим в истории и сидеть за одним столом с «Большой тройкой». Но я не одержим идеей быть первой ракеткой мира. Я возглавлял рейтинг несколько лет назад и был счастлив. Теперь я третий и так же счастлив — наслаждаюсь путешествиями, спортом и жизнью», — сказал Алькарас в интервью GQ.

Спортсмен также отметил, что ему хочется вдохновлять юных игроков и оставаться в памяти у людей как человек, который получает удовольствие от того, что он делает.

21-летний Алькарас является победителем четырех турниров «Большого шлема». Всего за карьеру он завоевал 17 титулов на уровне ATP в одиночном разряде. Также на счету испанца серебро Олимпийских игр 2024 года.