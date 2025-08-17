Алькарас — о финале против Синнера в Цинциннати: «Готов принять вызов»

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о настрое на матч против итальянца Янника Синнера в финале турнира в Цинциннати.

Вторая ракетка мира отметил, что проанализирует ошибки их прошлой встречи с Синнером и подойдет готовым к игре на сто процентов.

«С радостью жду новой встречи с ним. Благодаря этим поединкам я выкладываюсь на максимум. Зрители тоже наслаждаются — наши матчи поднимают планку и дарят отличный теннис. Готов принять вызов. Планирую разобрать ошибки прошлого матча и выйти на новый уровень. Я использую день отдыха в воскресенье, чтобы подкорректировать игру и быть на сто процентов готовым морально и тактически», — сказал Алькарас после победы в полуфинале.

Испанец со счетом 9-5 ведет в личных встречах против Синнера. Последний раз спортсмены встречались в финале Уимблдона-2025. Тогда итальянец победил соперника в четырех сетах — 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.