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20 апреля, 23:15

Алькарас — о получении премии Laureus: «Я не мог представить такого, когда был мальчишкой»

Алина Савинова

Испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на получение звания «Спортсмен года» по версии премии Laureus World Sports Awards.

22-летний спортсмен обошел Янника Синнера, Усмана Дембеле, Армана Дюплантиса, Марка Маркеса и Тадея Погачара.

«Получить эту награду — самое значимое событие в спорте. Она отмечает сезон, который для меня был поистине потрясающим. Я думаю не только о трофеях и результатах, но и о пути, о трудных моментах, о людях, которые были рядом, и о том, чему я научился. Именно поэтому эта награда так важна для меня», — цитирует Алькараса AS.

Теннисист признался, что прежде этой награды удостаивались спортсмены, которыми он вдохновлялся.

«Я и представить себе не мог такого, когда был мальчишкой. То, как ты относишься к другим, и то, каким человеком ты являешься каждый день, — вот что остается в итоге. Спасибо моей семье и болельщикам. Благодарю за эту честь. Это ночь, которую я никогда не забуду», — добавил он.

В 2025 году Алькарас выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Открытый чемпионат США.

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Теннис
Карлос Алькарас
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