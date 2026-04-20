Алькарас — о получении премии Laureus: «Я не мог представить такого, когда был мальчишкой»

Испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на получение звания «Спортсмен года» по версии премии Laureus World Sports Awards.

22-летний спортсмен обошел Янника Синнера, Усмана Дембеле, Армана Дюплантиса, Марка Маркеса и Тадея Погачара.

«Получить эту награду — самое значимое событие в спорте. Она отмечает сезон, который для меня был поистине потрясающим. Я думаю не только о трофеях и результатах, но и о пути, о трудных моментах, о людях, которые были рядом, и о том, чему я научился. Именно поэтому эта награда так важна для меня», — цитирует Алькараса AS.

Теннисист признался, что прежде этой награды удостаивались спортсмены, которыми он вдохновлялся.

«Я и представить себе не мог такого, когда был мальчишкой. То, как ты относишься к другим, и то, каким человеком ты являешься каждый день, — вот что остается в итоге. Спасибо моей семье и болельщикам. Благодарю за эту честь. Это ночь, которую я никогда не забуду», — добавил он.

В 2025 году Алькарас выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Открытый чемпионат США.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max