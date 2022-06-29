Алькарас за 2 часа обыграл Грикспура и вышел в третий круг Уимблдона-2022
Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл голландца Таллона Грикспура во втором круге Уимблдона-2022 — 6:4, 7:6 (7:0), 6:3.
Матч длился чуть более 2 часов. Алькарас реализовал 3 брейк-пойнта из 9 попыток, против 1 из 6 — у его соперника.
Следующим соперником испанца станет немец Оскар Отте.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Карлос Алькарас (Испания, 5) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 6:4, 7:6 (7:0), 6:3
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