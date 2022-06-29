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Сегодня, 22:11

Алькарас за 2 часа обыграл Грикспура и вышел в третий круг Уимблдона-2022

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Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл голландца Таллона Грикспура во втором круге Уимблдона-2022 — 6:4, 7:6 (7:0), 6:3.

Матч длился чуть более 2 часов. Алькарас реализовал 3 брейк-пойнта из 9 попыток, против 1 из 6 — у его соперника.

Следующим соперником испанца станет немец Оскар Отте.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Карлос Алькарас (Испания, 5) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 6:4, 7:6 (7:0), 6:3

Теннис
Wimbledon
Карлос Алькарас
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