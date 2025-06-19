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19 июня 2025, 22:32

Алькарас — о выходе в четвертьфинал турнира в Лондоне: «До сих пор не понимаю, как я еще здесь»

Алина Савинова

Испанский теннисист Карлос Алькарас оценил победу над соотечественником Хауме Мунаром во втором круге турнира в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (7:9), 7:5 в пользу второй ракетки мира. В решающем сете Алькарас отыгрался с 2:4.

«Это была очень тяжелая битва. Хауме — отличный соперник. Думаю, он показал, как трудно его победить. Я горжусь уровнем своей игры. Я испытывал проблемы как морально, так и физически. Честно говоря, до сих пор не понимаю, как я еще здесь. Очень рад дать себе еще один шанс в четвертьфинале», — цитирует Алькараса пресс-служба ATP.

В четвертьфинале турнира испанец сыграет с победителем пары Райлли Опелка (США) — Артур Риндеркнех (Франция, LL).

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Теннис
Карлос Алькарас
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