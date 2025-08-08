Алькарас: «Я очень рад соперничеству, которое у нас складывается с Синнером»

Испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на вопрос о соперничестве с итальянцем Янником Синнером.

В личных встречах испанец ведет со счетом 9-5.

«Мы оба многого добились в теннисе за короткий период времени. Я очень рад соперничеству, которое у нас складывается. Думаю, что у нас впереди еще много лет, чтобы развивать эту конкуренцию дальше. Люди говорят о том, что мы вошли в историю, но у нас впереди еще долгая карьера... Посмотрим, как далеко мы сможем зайти», — сказал спортсмен на пресс-конференции.

22-летний Алькарас является победителем пяти турниров «Большого шлема». Всего за карьеру он завоевал 21 титул на уровне ATP в одиночном разряде. На счету 23-летнего Синнера 20 побед на турнирах АТР в одиночном разряде, в том числе он выиграл четыре «Больших шлема».