Алькарас — о снятии с турнира в Барселоне: «Травма оказалась немного серьезнее, чем мы все ожидали»

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал снятие с «пятисотника» в Барселоне. По словам второй ракетки мира, его травма оказалась серьезнее, чем предполагалось.

В первом круге турнира 22-летний спортсмен победил финна Отто Виртанена (6:4, 6:2). По ходу первого сета испанец вызывал на корт физиотерапевта из-за болей в правом предплечье.

«С учетом сегодняшних обследований отмечу, что травма оказалась немного серьезнее, чем мы все ожидали. Мне нужно прислушаться к своему телу и сделать то, что будет лучше для меня, чтобы это не сказалось на моем будущем. Мне никогда не нравится сниматься с турниров, особенно с этого. Мне нужно вернуться домой, чтобы как можно скорее начать восстановление вместе с моей командой, врачами и физиотерапевтом», — сказал Алькарас на пресс-конференции в Барселоне.

Теннисист пообещал вернуться в максимально хорошей форме как можно быстрее к турнирам.

Во втором круге «пятисотника» в Барселоне Алькарас должен был сыграть против Томаша Махача. Чех в четвертьфинале встретится с победителем встречи между россиянином Андреем Рублевым и итальянцем Лоренцо Сонего.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max