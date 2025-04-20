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Алькарас — о финале против Руне: «На корте не будет друзей. Мы оба выйдем, чтобы победить»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о настрое на финал турнира в Барселоне против датчанина Хольгера Руне.

«Мы росли вместе, играли на турнирах до 12 и до 14 лет. Пересекались на каждом турнире с самого детства, и здорово видеть, как мы оба выросли и вместе добились таких высот. Но на корте не будет друзей. Мы оба выйдем, чтобы победить», — приводит Tennis365 слова Алькараса.

Матч между спортсменами пройдет в воскресенье, 20 апреля. Начало — в 17.00 по московскому времени.

21-летний Алькарас является победителем 18 турниров ATP в одиночном разряде. На счету 21-летнего Руне четыре титула.

Источник: Tennis365
Теннис
Карлос Алькарас
Хольгер Руне
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