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Сегодня, 14:10

Алькарас: «Я уезжаю из Барселоны с гордостью за то, что отдал все силы»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что был удивлен собранностью Хольгера Руне в финале турнира в Барселоне.

Алькарас проиграл датчанину в решающем матче со счетом 6:7 (6:8), 2:6.

«Проигрывать всегда непросто, тем более здесь в финале. Но нужно отдать должное Хольгеру, он провел исключительный матч, очень грамотно выстроенный. Я не удивлен его уровнем, но удивлен собранностью. От начала и до конца он четко понимал, что должен делать, и уверенно это реализовывал. Я упустил несколько шансов, и в итоге это сыграло против меня. Но, если говорить в целом, я дошел до финала и уезжаю отсюда с гордостью за то, что отдал все силы», — приводит пресс-служба АТР слова Алькараса.

Руне выиграл первый турнир ATP с апреля 2023 года. Всего на его счету 5 титулов в одиночном разряде. Алькарас является победителем 18 турниров АТР.

Теннис
Карлос Алькарас
Хольгер Руне
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