Алькарас — о победе над Фонсекой: «Ему будет полезно играть с первой и второй ракетками мира»

Испанский теннисист Карлос Алькарас назвал подачу своим главным оружием в матче второго круга турнира в Майами против бразильца Жоау Фонсеки.

Игра завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу первой ракетки мира.

«Я хорошо сыграл в решающие моменты. Был хорош с самого начала и до последнего мяча. Я знаю, насколько хорош Жоау, поэтому был предельно сконцентрирован на каждом очке, каждом ударе. Я просто рад, что сохранял спокойствие и позитивный настрой в эти моменты. В большинстве геймов я хорошо подавал — сегодня это было моим главным оружием», — цитирует Алькараса пресс-служба ATP.

Испанец считает, что матчи с ним и итальянцем Янником Синнером пойдут на пользу 19-летнему спортсмену.

«Играть с нами на равных — для него и его команды это отличная обратная связь, чтобы понять, что нужно улучшать в будущем. У него есть все: отличные удары, многое предстоит улучшить, но он обязательно это сделает. Два турнира подряд играть с первой и второй ракетками мира — думаю, это будет очень полезно для него», — добавил он.

В третьем круге турнира в Майами Алькарас сыграет против американца Себастьяна Корды.

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