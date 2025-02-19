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Алькарас — о матче с Нарди: «Во втором сете он начал играть как первая ракетка мира»

Алина Савинова

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением о матче с итальянцем Лукой Нарди во втором круге турнира в Дохе. 3-я ракетка мира отметил, что был впечатлен уровнем игры соперника во втором сете.

Алькарас победил Нарди в этой встрече со счетом 6:1, 4:6, 6:3.

«При счете 4:1, 40:40 ему удались несколько хороших розыгрышей. Казалось, что он начал играть как первая ракетка мира. Я не мог ничего сделать, просто старался оставаться в матче и сохранять настрой. Я сохранял силу духа, психологически был на хорошем уровне и старался дать ему понять, что я все еще здесь — кричал «Вамос», чтобы подбодрить себя и снова почувствовать себя хорошо в плане энергетики», — приводит пресс-служба АТР слова Алькараса.

Соперником 21-летнего испанца в четвертьфинале турнира в Дохе станет чех Иржи Легечка, который в матче второго раунда победил Фабиана Марожана из Венгрии (6:4, 6:2).

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Теннис
Карлос Алькарас
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