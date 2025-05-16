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16 мая 2025, 19:37

Алькарас — о победе над Музетти: «Я оставался сильным морально, когда дела шли не в мою пользу»

Алина Савинова

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над итальянцем Лоренцо Музетти в полуфинале «мастерса» в Риме.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу третьей ракетки мира.

«Сегодня был действительно трудный день — условия из-за ветра были тяжелыми для игры. Главное было показать не зрелищный теннис, а «умный», играть надежно и ждать возможности навязать агрессивную игру. Думаю, у меня это хорошо получилось. Я оставался сильным морально, когда дела шли не в мою пользу», — приводит пресс-служба АТР слова теннисиста.

В финале турнира в Риме 22-летний Алькарас сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия) — Томми Пол (США).

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Теннис
Карлос Алькарас
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