Алькарас — о победе в Монте-Карло: «Счастлив, что вся упорная работа дала результат»

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился эмоциями от победы на турнире в Монте-Карло.

В финальном матче 3-я ракетка мира обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счетом 3:6, 6:1, 6:0.

«Я очень рад впервые победить в Монте-Карло. Это очень трудовая победа, пришлось выбираться из множества сложных ситуаций. Горжусь тем, как со всем справился. Мне было действительно тяжело — на корте и за его пределами. Счастлив, что здесь вся упорная работа дала результат», — сказал Алькарас в интервью на корте.

21-летний испанец завоевал 18-й титул на уровне АТР в карьере и второй в нынешнем сезоне. В феврале он также выиграл турнир в Роттердаме.