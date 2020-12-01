Испанский теннисист дисквалифицирован на 8 лет за договорные матчи

Испанский теннисист Энрике Лопес Перес дисквалифицирован на 8 лет по итогам расследования Независимого теннисного органа (TIU), сообщает пресс-служба организации. Лопес был признан виновным в участии в договорных матчах. Помимо дисквалификации, он заплатит штраф в размере 25 тысяч долларов.

Дисциплинарные слушания проводились 5 ноября профессором Ричардом Маклареном.

Лопес Перес признан виновным в трех случаях нарушения правил Теннисной антикоррупционной программы в 2017 году. Еще два нарушения признаны недоказанными.

Лучшим результатом Лопеса Переса было 154-е место в рейтинге ATP и 135-е — в парном рейтинге. Он был временно отстранен от соревнований с 19 декабря 2019 года в связи с расследованием.