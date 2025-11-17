Алькарас — Синнеру: «Надеюсь, мы сыграем с тобой еще не в одном финале»

Лидер мирового рейтинга испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал поражение от итальянца Янника Синнера (6:7 (4:7), 5:7) в финале Итогового турнира АТР-2025 в Турине.

«Я очень доволен своим уровнем игры сегодня, своим выступлением. Я играл против того, кто не проигрывал на закрытых кортах уже два года. Надеюсь, ты будешь готов в следующем году, потому что я буду готов. И, надеюсь, мы сыграем с тобой ещё не в одном финале», — сказал 22-летний Алькарас, обращаясь к своему 24-летнему сопернику.

Алькарас является победителем 24 турниров ATP. Он впервые в карьере играл в финале Итогового турнира.