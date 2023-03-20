Алькарас возглавил рейтинг ATP, Медведев вернулся в топ-5
Испанец Карлос Алькарас после победы на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) возглавил обновленный рейтинг ATP — 7420 очков.
Алькарас обошел серба Новака Джоковича (7160), который не участвует в турнирах в США из-за запрета на въезд в страну.
Россиянин Даниил Медведев поднялся на одну строчку и вернулся в топ-5 рейтинга — 4330 очков. Его соотечественник Карен Хачанов потерял одну позицию и теперь занимает 16-е место.
Александр Шевченко поднялся на 31 позиций и располагается на 101-м месте. Роман Сафиуллин — 104-й, Аслан Карацев — 107-й.
Обновленный рейтинг ATP, 20 марта
1 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 7420
2 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7160
3. Стефанос Циципас (Греция) — 5770
4. Каспер Рууд (Норвегия) — 5560
5 (6). Даниил Медведев (Россия) — 4330
6 (10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3415
7. Андрей Рублев (Россия) — 3390
8. Хольгер Руне (Дания) — 3325
9 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3065
10 (5). Тэйлор Фритц (США) — 2975
13 (9) Рафаэль Надаль (Испания) — 2715
...
16 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2505
...
101 (133) Александр Шевченко (Россия) — 547
104 (113) Роман Сафиуллин (Россия) — 538
107 (105) Аслан Карацев (Россия) — 520.