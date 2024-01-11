Алькарас: «Думаю, что на данный момент я использую 70-75 процентов от своего потенциала»

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался об уровне своей игры.

«Независимо от того, какими техническим элементами я обладаю, мне еще нужно улучшить некоторые аспекты, и я осознаю это. Мой теннис хорош, но мне нужно расти дальше как на физическом, так и на интеллектуальном уровне. Мне всего 20 лет, и у меня есть много возможностей для совершенствования. Думаю, что на данный момент я использую 70-75 процентов от своего потенциала», — приводит Tennis World Usa слова Алькараса.

На данный момент 20-летний Алькарас является второй ракеткой мира. На его счету две победы в турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2022 и Уимблдон-2023), а также12 побед в турнирах уровня ATP.