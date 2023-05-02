Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:25

Алькарас о победе над Зверевым: «Лучшие игроки мира хорошо справляются с нервами, а я хочу быть похожим на них»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Испанец Карлос Алькарас прокомментировал победу над немцем Александром Зверевым (6:1, 6:2) в четвертом круге «Мастерса» в Мадриде.

«Тот уровень, который я показал сегодня — потрясающий. Этот матч вселяет в меня большую уверенность. В начале я немного нервничал, но с этим нужно было справиться. Лучшие игроки мира хорошо справляются с нервами, а я хочу быть похожим на них. Стараюсь не показывать сопернику, что нервничаю. Я просто хочу насладиться игрой перед домашней публикой. Я чувствовал себя потрясающе, наслаждаясь каждым моментом», — цитирует вторую ракетку мира пресс-служба ATP.

За выход в полуфинал Алькарас сыграет с Кареном Хачановым, которым обыграл Андрея Рублева со счетом 7:6 (10:8), 6:4.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Карлос Алькарас
0
Читайте также
«Он был для нас вторым папой». Детский тренер «Уралочки» погиб в зоне СВО
Павлюченко забивает, Газзаев полыхает, а «Спартак» выигрывает 2:0 в Волгограде
Умер модельер Валентин Юдашкин
В Польше заявили о планах добиться репараций от России
На почте во Внуково обнаружили автоматы Калашникова в посылке
Военный РФ рассказал о желании ВСУ бежать со своих позиций в Марьинке
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чесноков считает, что Карацев полностью владел инициативой в матче с Медведевым

Ольховский считает, что Рублев и Хачанов показали высокое качество игры
Новости
RSS RSS
Все новости