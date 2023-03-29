Алькарас обыграл Пола и вышел в четвертьфинал турнира в Майами

Испанец Карлос Алькарас обыграл американца Томми Пола в 1/8 финала турнира ATP в Майами (США) — 6:4, 6:4. Игра длилась 1 час и 38 минут.

За выход в полуфинал турнира в Майами победитель US-Open-2022 сыграет с американцем Тэйлором Фритцем.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Томми Пол (США, 16) — 6:4, 6:4