Алькарас обыграл Пола и вышел в четвертьфинал турнира в Майами
Испанец Карлос Алькарас обыграл американца Томми Пола в 1/8 финала турнира ATP в Майами (США) — 6:4, 6:4. Игра длилась 1 час и 38 минут.
За выход в полуфинал турнира в Майами победитель US-Open-2022 сыграет с американцем Тэйлором Фритцем.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Томми Пол (США, 16) — 6:4, 6:4
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