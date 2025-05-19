Алькарас обошел Зверева и занял второе место в рейтинге ATP

Испанец Карлос Алькарас поднялся на второе место в рейтинге ATP. Он обошел немца Александра Зверева.

18 мая Алькарас победил первую ракетку мира итальянца Янника Синнера в финале «мастерса» в Риме — 7:6 (7:5), 6:1.

На 8-е место рейтинга поднялся итальянец Лоренцо Музетти, сместив австралийца Алекса де Минаура. На 25 позиций поднялся Александр Бублик (Казахстан) — 51-е место.

Среди россиян Даниил Медведев занимает 11-е место, Андрей Рублев располагается на 17-й строчке, Карен Хачанов — 24-й, а Роман Сафиуллин — 73-й.

Рейтинг ATP от 19 мая:

1. Янник Синнер (Италия) — 10380

2 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8850

3 (2). Александр Зверев (Германия) — 7285

4. Тэйлор Фритц (США) — 4625

5. Джек Дрейпер (Великобритания) — 4610

6. Новак Джокович (Сербия) — 4080

7. Каспер Рууд (Норвегия) — 3905

8 (9). Лоренцо Музетти (Италия) — 3860

9 (8). Алекс де Минаур (Австралия) — 3635

10. Хольгер Руне (Дания) — 3440

11. Даниил Медведев (Россия) — 3290

17. Андрей Рублев (Россия) — 2540

24. Карен Хачанов (Россия) — 1910

73. Роман Сафиуллин (Россия) — 816