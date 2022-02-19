Испанец Баутиста Агут выиграл турнир в Дохе

Испанец Роберто Баутиста Агут стал победителем теннисного турнира в Дохе. В финале он обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили — 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время 33-летний Баутиста Агут отметился четырьмя брейками, а 30-летний Басилашвили выполнил восемь эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 071 030 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Роберто Баутиста Агут (Испания, 2) — Николоз Басилашвили (Грузия, 3) — 6:3, 6:4