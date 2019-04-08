Испанец Альмагро завершит карьеру после турнира в Мурсии

Испанский теннисист Николас Альмагро объявил о завершении карьеры. Об этом сообщил сам спортсмен в своем Твиттере. 33-летний испанец проведет свой последний турнир в Мурсии.

Последние годы спортсмен страдал от многочисленных травм и испытывал проблемы с коленями. Свой последний матч он провел в сентябре 2018 года в рамках турнира в Щецине (Польша), где он выбыл в первом раунде.

Альмагро за свою карьеру выиграл 13 турниров ATP, доходил до четвертьфинала Australian Open и Rolland Garrosс. В рейтинге ATP он поднимался на 9-е место.