Легечка победил Фритца в четвертом круге «мастерса» в Майами

Чешский теннисист Иржи Легечка вышел в четвертьфинал турнира ATP 1000 в Майами.

В четвертом круге 22-я ракетка мира победил американца Тэйлора Фритца, занимающего 7-е место в рейтинге ATP, со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:2. Матч длился 2 часа 25 минут.

Легечка за выход в полуфинал сыграет с испанцем Мартином Ландалусе, который выбил американца Себастьяна Корду.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Мартин Ландалусе (Испания, Q) — Себастьян Корда (США, 32) — 2:6, 7:6 (8:6), 6:4

Иржи Легечка (Чехия, 21) — Тэйлор Фритц (США, 6) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:2