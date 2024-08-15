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Легечка: «Победа над таким талантливым игроком, как Медведев, — это большой успех для меня»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чешский теннисист Иржи Легечка прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым (7:6 (7:2), 6:4) во втором круге «мастерса» в Цинциннати.

«Честно говоря, это удивительно. Я давно не играл на больших турнирах, поэтому я наслаждался каждым моментом. Победа над таким хорошим и талантливым игроком, каким, безусловно, является Даниил, — это большой успех для меня», — приводит слова Легечки сайт ATP.

Следующим соперником Легечки будет американец Фрэнсис Тиафо.

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Теннис
Даниил Медведев
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