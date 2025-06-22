Легечка — о поражении от Алькараса в финале турнира в Лондоне: «Я отдал все, что мог, но этого оказалось недостаточно»

Чешский теннисист Иржи Легечка прокомментировал поражение от испанца Карлоса Алькараса в финале турнира в Лондоне.

23-летний чех в трех сетах уступил Алькарасу 22 июня — 5:7, 7:6 (7:5), 2:6.

«Мне сейчас трудно подобрать слова, но я очень рад, что у меня был шанс побороться за титул сегодня. Спасибо Карлосу и вашей команде за отличную работу. Сегодня я отдал все, что мог, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно», — цитирует Легечку пресс-служба ATP.

Алькарас выиграл 21-й титул на турнирах категории ATP в карьере и пятый в 2025 году. 23-летний Легечка потерпел третье поражение в решающих матчах.