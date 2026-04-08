Бублик сыграет с Легечкой в третьем круге турнира в Монте-Карло

Чешский теннисист Иржи Легечка победил чилийца Алехандро Табило в матче второго круга турнира в Монте-Карло — 4:6, 7:6 (7:4), 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты. 24-летний Легечка (13-й номер мирового рейтинга) выполнил 10 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 12 брейк-поинтов. На счету его 28-летнего соперника (39-я ракетка мира) 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-поинта (из 4).

В третьем круге Легечка сыграет с казахстанцем Александром Бубликом.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 6 309 095 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Иржи Легечка (Чехия, 11) — Алехандро Табило (Чили) — 4:6, 7:6 (7:4), 6:3

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