13 августа, 06:27

Легечка обыграл Уолтона и вышел в четвертый круг турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент

Чешский теннисист Иржи Легечка переиграл австралийца Адама Уолтона в матче третьего круга турнира в Цинциннати — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).

Матч длился 1 час 57 минут. 23-летний чех подал 17 раз навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 1).

Следующий соперник Легечки определится в матче Бен Шелтон (США) — Роберто Баутиста Агут (Испания), который был перенесен на завтра из-за грозы.

Цинциннати (США)
Турнир ATP Cincinnati Open
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг

Иржи Легечка (Чехия, 22) — Адам Уолтон (Австралия) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:3)

Источник: Сетка турнира в Цинциннати
Теннис
