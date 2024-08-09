Игровой день в Монреале с матчами трех россиян отменен из-за погодных условий

Все матчи игрового дня турнира в Монреале (Канада) перенесены с пятницы на субботу из-за дождя.

На 9 августа были запланированы матч россиянина Андрея Рублева в третьем круге одиночного разряда против американца Брэндона Накашимы, а также четвертьфинальная встреча Даниила Медведева и Романа Сафиуллина в парном турнире против британского дуэта Раджив Рам/Джо Солсбери.

Турнир в Монреале проходит с 6 по 12 августа. В одиночном разряде принимают участие 56 спортсменов, в парном — 28.