Игорь Куницын: "Медведев играет разнообразно и получает удовольствие на корте"

Тренер мужской сборной России Игорь Куницын отметил, что теннисист Даниил Медведев заметно прогрессировал после прошлого сезона. Россиянин в воскресенье выиграл турнира АТР в Софии.

- У Дани отличная команда, которая помогает ему прогрессировать, - приводят "Известия" слова Куницына. - Он отлично провел концовку прошлого сезона, а в межсезонье очень здорово прибавил в физическом плане. Это позволило ему просто замечательно начать этот год. Также я бы отметил его тактическую выучку - на каждого соперника у Медведева теперь есть свой план. Он играет разнообразно, и чувствуется, что получает удовольствие на корте. Это очень важно.