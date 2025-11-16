Теннис
Сегодня, 16:43

Хьюитт выступит в парном разряде с сыном на «челленджере» в Австралии

Анастасия Пилипенко

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира австралийский теннисист Ллейтон Хьюитт получил уайлд-кард на «челленджер» в Сиднее для участия в парном разряде вместе со своим 16-летним сыном Крузом Хьюиттом.

Круз находится на 818-й строчке мирового рейтинга ATP.

Ллейтон завершил выступления в одиночном разряде в 2016 году, а свой последний парный матч провел в 2020-м. 44-летний теннисист остается последним австралийцем, выигравшим мужской одиночный турнир «Большого шлема».

В первом круге турнира отец и сын сыграют с австралийскими теннисистами Хейденом Джонсом и Павлом Маринковым.

