Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 16:58

Хуркач за 56 минут вышел в третий круг «мастерса» в Париже

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Поляк Хуберт Хуркач победил испанца Роберто Баутиста Агута в матче второго круга турнира ATP серии «мастерс» в Париже — 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 56 минут.

В третьем круге 11-й сеянный на турнире WTA-1000 встретится с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Франсиско Черундоло (Аргентина).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Хуберт Хуркач (Польша, 11) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — 6:3, 6:2

Теннис
Хуберт Хуркач
0
Читайте также
Красная дорожка «Золотого мяча»: Хвича показал жену, а подруга Лаутаро заинтриговала платьем
Златан, Суарес и Салах никогда не попадали в топ-3 «Золотого мяча». Кто еще в этом списке?
Премьер Италии признала отсутствие результатов контрнаступления ВСУ
Премьер Италии заявила о праве Украины на героизацию Бандеры
My?l Polska написала об отчаянном шаге главнокомандующего ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев не считает победу Сафиуллина над Алькарасом сенсационной

Медведев показал трибунам средний палец после поражения Димитрову в Париже
Новости
RSS RSS
Все новости