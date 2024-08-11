Хуркач выиграл у Риндеркнеха и прошел в четвертьфинал турнира в Монреале
Поляк Хуберт Хуркач вышел в четвертьфинал турнира ATP в Монреале (Канада).
В матче третьего круга теннисист победил француза Артура Риндеркнеха в трех сетах — 4:6, 6:3, 6:4.
В четвертьфинале Хуркач встретится с австралийцем Алексеем Попыриным.
Монреаль (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 6 795 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Хуберт Хуркач (Польша, 4) — Артур Риндеркнех (Франция, Q) — 4:6, 6:3, 6:4
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