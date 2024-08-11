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Сегодня, 04:30

Хуркач выиграл у Риндеркнеха и прошел в четвертьфинал турнира в Монреале

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Поляк Хуберт Хуркач вышел в четвертьфинал турнира ATP в Монреале (Канада).

В матче третьего круга теннисист победил француза Артура Риндеркнеха в трех сетах — 4:6, 6:3, 6:4.

В четвертьфинале Хуркач встретится с австралийцем Алексеем Попыриным.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Хуберт Хуркач (Польша, 4) — Артур Риндеркнех (Франция, Q) — 4:6, 6:3, 6:4

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