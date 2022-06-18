Хуркач стал соперником Медведева в финале турнира в Галле

Поляк Хуберт Хуркач вышел в финал теннисного турнира в немецком Галле. В полуфинале он сломил сопротивление австралийца Ника Кирьоса.

Теперь в финале Хуркачу предстоит сыграть с первой ракеткой мира, россиянином Даниил Медведевым.

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 134 520 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Хуберт Хуркач (Польша, 5) — Ник Кирьос (Австралия, WC) — 4:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4)