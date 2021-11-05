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Хуркач последним квалифицировался на Итоговый турнир ATP

18:30

Поляк Хуберт Хуркач на турнире в Париже обыграл австралийца Джеймса Дакуорта и вышел в полуфинал.

За счет этой победы Хуркач обеспечил себе попадание на Итоговый турнир ATP в Турине, который пройдет 14-21 ноября.

Он стал последним отобравшимся. До него это сделали Новак Джокович, Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублев, Маттео Берреттини и Каспер Рууд.

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Иван Шитик все материалы автора
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