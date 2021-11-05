Хуркач последним квалифицировался на Итоговый турнир ATP
18:30
Поляк Хуберт Хуркач на турнире в Париже обыграл австралийца Джеймса Дакуорта и вышел в полуфинал.
За счет этой победы Хуркач обеспечил себе попадание на Итоговый турнир ATP в Турине, который пройдет 14-21 ноября.
Он стал последним отобравшимся. До него это сделали Новак Джокович, Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублев, Маттео Берреттини и Каспер Рууд.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю