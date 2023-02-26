Хуркач победил Бонзи в финале турнира ATP в Марселе

Поляк Хуберт Хуркач выиграл турнир ATP в Марселе (Франция).

В финале теннисист победил француза Бенжамена Бонзи в двух сетах — 6:3, 7:6 (7:4).

Этот титул стал для 26-летнего Хуркача шестым в одиночном разряде и первым с июня 2022 года. Тогда он выиграл у россиянина Даниила Медведева (6:1, 6:4) в Халле (Германия).

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 707 510 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Хуберт Хуркач (Польша, 1) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 6:3, 7:6 (7:4)