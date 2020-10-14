Хуркач обыграл Мишу Зверева во втором раунде турнира в Кельне

Польский теннисист Хуберт Хуркач победил представителя Германии Мишу Зверева (6:4, 6:3) во втором раунде турнира АТР в Кельне (Германия).

Матч продолжался один час и 25 минут. В следующем раунде Хуркач сыграет с победителем пары Жиль Симон (Франция) — Роберто Баутиста Агут (Испания).

Кельн (Германия)

Турнир ATP bett1HULKS Indoors

Призовой фонд 325 610 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Хуберт Хуркач (Польша, 6) — Миша Зверев (Германия, WC) — 6:4, 6:3

Деннис Новак (Австрия) — Бенуа Пэр (Франция, 4) — 6:3, 6:4

Раду Албот (Молдавия) — Оскар Отте (Германия, Q) — 6:4, 5:7, 7:5