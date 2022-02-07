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7 февраля, 23:16

Хуркач обыграл Цонга и вышел во второй раунд турнира в Роттердаме

Евгений Петров
Корреспондент

Польский теннисист Хуберт Хуркач победил француза Жо-Вилфрида Цонга (6:4, 7:6) в матче первого раунда турнира АТР в Роттердаме (Нидерланды).

Матч продолжался один час и 32 минуты. В следующем раунде Хуркач сыграет с победителем пары Лоренцо Музетти (Италия) — Микаэль Имер (Швеция).

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Хуберт Хуркач (Польша, 4) — Жо-Вилфрид Цонга (Франция, WC) — 6:4, 7:6 (9:7)

Теннис
Жо-Вильфрид Цонга
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