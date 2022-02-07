Хуркач обыграл Цонга и вышел во второй раунд турнира в Роттердаме

Польский теннисист Хуберт Хуркач победил француза Жо-Вилфрида Цонга (6:4, 7:6) в матче первого раунда турнира АТР в Роттердаме (Нидерланды). Матч продолжался один час и 32 минуты. В следующем раунде Хуркач сыграет с победителем пары Лоренцо Музетти (Италия) — Микаэль Имер (Швеция). Роттердам (Нидерланды) Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament Закрытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Хуберт Хуркач (Польша, 4) — Жо-Вилфрид Цонга (Франция, WC) — 6:4, 7:6 (9:7)